INVIATO CITTADINO Il Comune di Perugia mette mano alla sistemazione dei marciapiedi di via Pinturicchio e via Cesare Battisti

Una questione di estetica e di sicurezza. Era infatti accaduto che qualche pedone inciampasse malamente su qualcuna di queste lastre della pavimentazione. Da qui l’esigenza di porre rimedio.

Il porfido si sposa male col cemento. Una pietra bella e in armonia col contesto urbanistico storico. Ma il limite è costituito dalla nota circostanza per cui la tenuta è relativa. Le mattonelle, regolari o anche irregolari a mosaico, non reggono nel tempo e si scollano.

Accade in tante parti della città. Perfino poco più avanti, in via Cesare Battisti. Anche qui, specie il marciapiedi di destra a salire, è un cimitero. Regge invece quello di sinistra, a confine col muro etrusco.

Però fu fatto un lavoro approssimativo, da un’impresa privata. Che sbrigativamente, almeno in un tratto, omise la stuccatura. Tanto che nelle ‘fughe’ dorme acqua col rischio di distacchi legati alla stagione invernale, per effetto del gelo.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

(Passando ad àmbito privato), anche il terrazzo del parcheggio di S. Antonio è soggetto allo stesso fenomeno. Tanto più che, in questo caso, subisce la sollecitazione del peso delle vetture. Ed è quindi un continuo fare e disfare, con le lastre in perpetuo distacco e che gracchiano al passaggio.

L’addetto del Comune ci conferma (e verifichiamo de visu) che il marciapiedi di via Pinturicchio a destra a salire è stato completato. Poi si è operato su quello di sinistra, arrivando vicino all’intersezione con via Scoscesa e al sagrato della chiesa di San Fortunato e da qui a lato del torrione di destra dell’Arco Etrusco.

Ieri mattina in via Cesare Battisti, dove l’intervento è ancora più massiccio. Numerose le zone, coperte da coni, che segnalano il cemento ancora fresco. Presumibilmente i due addetti finiranno entro la giornata odierna.

Si procede fino a piazza Cavallotti. Anche qui, specie nel tratto che prospetta lo splendido panorama della Conca, sono parecchie le lastre scollate (foto). Qualcuna è addirittura mancante e s’impone la necessità di prendere una pietra nuova e risagomarla.

A seguire anche la chiusura delle buche che punteggiano la sede stradale di via Pinturicchio e di via Cesare Battisti. E che sarà cura del cantiere sistemare.