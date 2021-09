INVIATO CITTADINO Elce. Quel piazzale, dopo il nostro intervento, ha recuperato valore e dignità

Elce. Quel piazzale, dopo il nostro intervento, ha recuperato valore e dignità. Ne avevamo parlato [INVIATO CITTADINO - Quel recinto disonora l’estetica del piazzale in via Annibale Vecchi, occorre rimuoverlo (perugiatoday.it)] segnalando lo stato di degrado di quello spiazzo, a valle di un

condominio di via Vecchi, delimitato con una squallida recinzione. Da molto, troppo tempo, a detrimento dell’estetica e del decoro del quartiere dell’Elce. Pareva si trattasse di una delimitazione provvisoria, ma andava avanti da quando erano state smontate le pompe del vecchio distributore.

Nessuna meraviglia – s’intende – che i proprietari di quella superficie, annessa a dei negozi al pianterreno, intendessero tutelare e riservare ad uso privato quel ghiotto spazio di parcheggio. Ma lo si doveva fare in modo adeguato. La segnalazione è andata a effetto. Se è vero che, al posto di quei pannelli metallici, si vedono ora dei dissuasori cementizi di bella fattura (e a norma) collegati da catenelle in plastica bianco-rosse. Secondo quanto il buon senso e le norme vigenti imponevano.