INVIATO CITTADINO Elce, ecco perchè i pedoni sono a rischio infortuni lungo il marciapiedi di via Innamorati

Elce. Marciapiedi di via Innamorati. Togliete quello spuntone… o qualcuno si farà male. Non costituisce (ormai) una notizia lo stato di grave e pericoloso scadimento dei marciapiedi cittadini. Lo dicono quanti sono abituati a percorrerli pedibus calcantibus. Oltre al dissesto ‘ordinario’, in via Francesco Innamorati, nei pressi della scuola primaria Enzo Valentini, esistono pericoli aggiuntivi. Uno dei più rilevanti è costituito dallo spuntone di un tronco: quanto resta dell’abbattimento di piante d’alto fusto, colpite dalla malattia che le ha svuotate.

Un moncone emerge pericolosamente in quel tratto, intensamente percorso da studenti della vicina zona universitaria. Fortunatamente, la Valentini è chiusa per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico. Il che esclude dal rischio, almeno per ora, gli scolari e le loro famiglie. Ma il pericolo incombe su tutti i pedoni. Da qui la necessità di provvedere alla rimozione di quell’inciampo che costituisce una evidente e costante fonte di pericolo.