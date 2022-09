Caduto un albero lungo la piaggia Alfredo De Poi. Si tratta di un’acacia di consistenti dimensioni. Le ramature sono arrivare fin sulle scalette, ma qualcuno ha provveduto a reciderne e rimuovere le parti che ostacolavano il passaggio. Siamo a valle del complesso monumentale di San Francesco al Prato, subito dopo la chiesetta di S. Matteo in Campo d’Orto, detta anche “dei Barbieri”: quella dove un tempo esisteva la sala autoptica in cui gli studenti di medicina e quelli dell’Accademia di Belle Arti studiavano (gli uni) le funzioni e gli organi e (gli altri) la forma del corpo umano.

Nel complesso conventuale di San Francesco ha sede l’Accademia “Pietro Vannucci”, la cui Fondazione Alfredo presiedette con competenza e onore. [Ricordo, incidentalmente, che in quella veste volle nominarmi Accademico d’Onore, titolo che conservo con legittimo orgoglio]. Quelle scalette – ben identificate dal termine “piaggia”, che a Perugia indica un luogo in forte pendenza – congiungono San Francesco con la parte bassa della Conca. Esattamente con via Alessandro Pascoli, in prossimità della Mensa Adisu.

Tante volte Alfredo (e io con lui) ha percorso quella strada per tornare all’Elce, dopo giornate intense di impegno, volto al risanamento economico e alla statizzazione di quell’antica Istituzione cittadina che radica nel lontano 1573 e, ancora prima, nell’Accademia del Disegno di Porta Sole in S. Angelo della Pace.

Bene ha fatto la Commissione Toponomastica del Comune di Perugia a intestare al nome e alla memoria di Alfredo De Poi quel luogo, percorso da tanti studenti che potranno legittimamente informarsi sulla figura e l’operato di questo grande perugino: politico, intellettuale, artista, personaggio che ha onorato la città. La cosa da fare con urgenza è rimuovere tronco e ramature di quell’albero che, posto com’è in una ripida scarpata, rischia di scivolare e travolgere chi si trovi a passare.