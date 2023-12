INVIATO CITTADINO Ci ha lasciato Luciano Mazzetti, convinto alfiere del verbo montessoriano

È stato fondatore/presidente del Centro internazionale Maria Montessori e docente universitario. Era in pensione dal 2010. Ma continuava ad ottemperare a quello che riteneva un dovere morale, non solo professionale.

Ricevette, due anni fa, il Baiocco d’oro a 80 anni, come riconoscimento per i suoi meriti professionali.

Quando si dice ‘avere nel sangue’ la vocazione di convinto educatore. E Lucianone ne è stato persuaso e persuasivo prototipo.

Fin di tempi in cui certa sinistra anticlericale osteggiava il metodo, giudicato troppo “confessionale”. Salvo mandarci i figli, dalla scuola dell’infanzia in via XIV Settembre, alle elementari al Ciabatti di via Brunamonti o alla Valentini di via Innamorati, all'Elce.

Si verificarono numerose conversioni. Ricordo, in particolare, quella del direttore Giacomo Santucci il quale, dall’iniziale diffidenza, divenne sostenitore affidabile.

Luciano, che conoscevo e frequentavo da ragazzo, era decisamente di intelligenza non comune. Anche se, da adolescente, pensava più allo sport e alle ragazze… che allo studio.

Poi, a un certo punto, la svolta. Si mise a studiare di buzzo buono e riuscì molto bene.

Diventò un punto di riferimento del “metodo” montessoriano. Tanto che Perugia, come il resto dello Stivale, richiedeva e utilizzava proficuamente la sua competenza. Ma era noto e apprezzato anche all’estero, pur essendo propheta anche in patria.

Ricercato per corsi di formazione, amato per le sue doti personali di affabilità e simpatia.

Non ci siamo frequentati per decenni. Poi, una volta, la chiamata. Sapendomi appassionato di questioni educative e didattiche, mi invitava nella sua scuola, in via Fonti Coperte, chiedendomi di farne un servizio giornalistico. Dissi subito di sì. Naturalmente.

Mi mostrò l’orto con cui avvicinava i giovani al rispetto della natura. Mi fece notare e fotografare un antico pozzo, riportato in vita con un dignitoso restauro.

Pareva che non fosse passato un giorno da quando, ragazzi, adocchiavamo le freghe e facevamo cazzeggio.

Ecco: mi piace ricordare Luciano nella sua virtuosa metamorfosi: da scavezzacollo a studioso. Anche se lo spirito, l’arguzia, l’umorismo sornione restavano impressi nel suo carattere decisamente perugino.

Da oggi Perugia, la scuola, gli insegnanti che gli erano fedelissimi e grati… si sentiranno più soli. Ma certo è che ne metteranno a frutto gli insegnamenti.

PS. Ho avuto la notizia qualche minuto fa dal comune amico Marco Terzetti. Nell’emozione del momento gli ho detto di cercarmi una foto, dato che nel mio archivio potrei aver difficoltà a trovarne. Metto questa che traggo dal suo profilo facebook. Luciano è colto in un momento di relax, sul divano di casa. Mi auguro che la Nera Signora lo abbia trovato assopito, sereno. Come meritava.