INVIATO CITTADINO Cadono calcinacci in via Calderini. Piomba a terra una cornice di finestra

Cadono calcinacci in via Pinella. Piomba a terra una cornice di finestra che subisce un distacco. La parola d’ordine è manutenere. Infatti è franata sul marciapiede, sbriciolandosi al contatto col suolo, l’intera cornice superiore della finestra. È stata una fortuna che nessuno passasse in quel momento. Il danno avrebbe potuto essere gravissimo. Caso fortuito e fortunato, poiché l’odierna via Calderini è intensamente trafficata a piedi in tutte le ore del giorno.

Sia perché vi sono ubicati molti e prestigiosi negozi, sia perché si tratta di un rimbocco di primaria importanza, tanto per il traffico automobilistico che per quello pedonale. Peraltro, oltre al negozio Biagini e al pub lì vicino, non sono pochi i perugini che vi passano, in quanto la strada urbana mette in collegamento piazza Matteotti, nel lato in prossimità della chiesa del Gesù, con piazza IV Novembre e il tratto iniziale di corso Vannucci.

Siamo debitori di notizia e immagini al pittore perugino Francesco Quintaliani il cui atelier è ubicato in prossimità del punto in cui è avvenuto l’evento, subito dopo il palazzetto dei Notari, all’inizio del corso. L’avvenimento dimostra come, specie per i palazzi più antichi, viga l’aureo detto “meglio prevenire che curare”. Intendendo riferirsi alla prioritaria necessità di un controllo accurato e di una manutenzione costante.