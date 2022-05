INVIATO CITTADINO Alla chiesa del patrono San Costanzo quell’organo ottocentesco torna a nuova vita

Alla chiesa del patrono San Costanzo quell’organo ottocentesco torna a nuova vita. E suona alla grande con un concerto di lusso, tenuto da Eugenio Becchetti. In programma musiche di J.S.Bach di cui alcune adattate appositamente, dallo stesso Becchetti, alle caratteristiche dello strumento.

Quella macchina superba era stata costruita dall’organaro perugino Adamo Rossi nel 1803, proprio per la chiesa di San Costanzo. Ma le vicende umane avevano voluto che venisse munificamente ceduto alla chiesa Parrocchiale di San Sabino in Fratta Todina.

Poi decenni di abbandono e degrado che fanno di quel prezioso manufatto un inutile rottame. Ma – ci si chiede – perché perdere per sempre un pezzo d’autore? Ed ecco che si decide per il recupero. Faticosissimo.

Il restauro dello strumento è stato realizzato da Eugenio ed Elvira Becchetti, con Francesco Conestabile della Staffa, titolari della ditta Eugenio Becchetti & s.a.s.. Un intervento che si è dipanato inanellando le opere e i giorni di ben due anni di assiduo lavoro. La fatica è stata premiata con un risultato sorprendente.

Spiega Eugenio: “L'organo giaceva da anni in uno stato di completo abbandono”. Dunque, come avete operato? “La situazione ci ha imposto un accurato e paziente studio del materiale presente. In modo da permettere, una volta individuate le caratteristiche originarie del manufatto, il restauro di ogni singolo elemento”.

Si è trattato di un lavoro molto complesso? “Certamente. Ma anche appassionante. Le parti mancanti sono state ricostruite e il riassemblaggio dello strumento è dovuto avvenire in loco”. A vedere, e a sentire, il risultato… non si può che compiacersi per l’alta professionalità della compagine perugina. Oltre che per la soddisfazione di aver riportato l’antico strumento nel luogo per il quale era stato concepito.

Per Monsignor Fausto Sciurpa: Perché non pensare a un concerto del tuo ‘Festival internazionale laurenziano d’organo’ nella chiesa del Santo Patrono?