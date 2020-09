Investito bambino fuori dai giardini: tragedia sfiorata a Santa Maria degli Angeli

Momenti di paura ieri pomeriggio a Santa Maria degli Angeli, dove un bambino è stato investito da un'auto all'altezza dei giardini vicini al supermercato Emi. Il bambino è rimasto ferito ma fortunatamente senza gravi conseguenze, anche se l'accaduto ha scatenato la discussione sul gruppo Facebook 'Se' de J'Angeli se...'.

“Si è sfiorata la tragedia che però era abbastanza prevedibile - scrive una membra del gruppo -, perché ogni giorno questi giardini sono frequentati da tantissimi bambini di ogni fascia di età (nei pressi c'è anche un nido per l'infanzia) che vengono a giocare con i loro genitori, nonni ecc... Non si può più tollerare che questi luoghi siano insicuri e inadatti per i nostri figli”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora: “Ogni giorno accanto al gioco spensierato dei bambini, c'è un continuo transito di auto che passano spesso e volentieri, correndo! I bambini devono giocare in "sicurezza", questo è un loro diritto, ed è di conseguenza un dovere mettere in sicurezza questi luoghi! Si può e si deve fare qualcosa, perché queste cose non accadano più”.