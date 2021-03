Sfugge al controllo dei genitori e viene investito da un'auto, bimbo ricoverato in ospedale

Investito da un’automobile di passaggio dopo essere sfuggito di mano ai genitori nel vialetto di casa. È successo ieri ad Assisi, dove un bimbo di tre anni e mezzo è stato investito e trasportato all’ospedale di Perugia e ricoverato in codice rosso, anche se in via precauzionale.

Il piccolo avrebbe riportato contusioni, ma non fratture. I medici dopo le visite di controllo hanno preferito tenerlo ricoverato in osservazione per la notte e, sicuramente, per alcuni giorni.

L’investimento è avvenuto nei pressi della chiesa di San Pietro. Alla guida della vettura una ragazza di Assisi che procedeva a velocità moderata. Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori mentre uscivano di casa. La strada si trova a pochi metri e il bimbo l’avrebbe raggiunta velocemente, con i genitori che cercavano di fermarlo. In quel momento sopraggiungeva l’auto e l’impatto che il conducente non è riuscita ad evitare, pur avendo frenato.