Anziana investita mentre attraversa la strada: ricoverata in ospedale

Investita mentre attraversava la strada. E' quanto accaduto ieri mattina in via Eugubina a Perugia, intorno alle 10.30 del mattino. Da quanto si apprende la vittima è una anziana di 88 anni, residente nel capoluogo umbro, attualmente ricoverata al Santa Maria della Misericordia per i politraumi riportati.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale a cui spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e una ambulanza del 118. Il personale medico sanitario, valutata la situazione, ha trasportato la ferita a sirene spiegate in ospedale. La donna è ricoverata nel reparto di Medicina Interna per le ferite riportate.