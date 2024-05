Investe il figlio di due anni mentre fa manovra nel piazzale di casa

Investe il figlio di due anni mentre fa manovra con l’automobile. È accaduto a Pretola nel pomeriggio di mercoledì, come riporta il Corriere dell’Umbria.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, era al volante dell’auto e stava facendo manovra nel piazzale dell’abitazione dove risiede con la famiglia. Nel fare marcia indietro non si sarebbe accorto del piccolo che lo voleva raggiungere e lo ha investito.

Il piccolo è stato subito soccorso dai parenti e carico in auto. Chiamato anche il 118 e un mezzo ha poi preso in carico il bambino, trasportandolo in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia dove è ricoverato. Anche il padre, sotto choc, ha avuto bisogno dell'assistenza del personale sanitario.