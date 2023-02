Investe un ciclista con l'auto, 88enne ricorre in Cassazione contro la sospensione della patente per 2 anni

Investe un ciclista, non si ferma e viene condannato. Un 88enne ha fatto ricorso per Cassazione contestando la sospensione della patente per due anni.

L’uomo è stato ritenuto responsabile (in primo grado dal Tribunale di Terni e in appello dalla Corte di Perugia) di aver provocato un incidente, ad Amelia, avendo urtato con la propria vettura la bicicletta condotta dalla persona offesa, e di non essersi fermato per prestare soccorso, con condanna a 8 mesi di reclusione e 2 di sospensione della patente.

L’imputato ha sostenuto di non essersi fermato perché non si era accorto di aver colpito un ciclista e che la pena era “sproporzionata all'entità del fatto, all'epoca del quale l'imputato aveva già 82 anni, ed è analogamente sproporzionata la durata della sospensione della patente di guida, fissata in anni due”, senza concessione della sospensione condizionale della pena per via “dell'età avanzata, dell'incensuratezza e, in generale, della personalità dell'imputato”.

Secondo i giudici di Cassazione “l'imputato ebbe piena contezza dell'incidente, tanto che (come ha dichiarato) proseguì per un breve tratto la marcia, si fermò ‘per vedere la situazione’, ma resosi conto della presenza di altre persone, si allontanò per portare immediatamente l'auto a riparare”.

L'incidente si verificò, inoltre, “in pieno giorno su un tratto di strada rettilineo con ottima visibilità; che, per effetto dell'urto, la persona cadde e finì sotto il guard-rail; che ... si adoperò per far riparare subito la macchina e cancellare così le tracce dell'incidente”, confermando la pena di 8 mesi di reclusione.

Quanto alla durata della sospensione della patente di guida, i giudici hanno ritenuto che per “la gravità della violazione commessa, nonché per il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare” a causa dell’età avanzata dell’imputato, il termine di 2 anni sia più che congruo.