Forza una finestra e dorme in un immobile abbandonato per ripararsi dal freddo: assolto

Forza una finestra e si ripara dal freddo all’interno di uno stabile abbandonato. Per la Corte d’appello di Perugia non è punibile per il reato di invasione di edifici e danneggiamento.

Secondo i giudici l’imputato “non è punibile per particolare tenuità del fatto” nel caso in cui “si introduca occasionalmente, previa effrazione dell’inferriata di una piccola finestra, in un immobile da tempo disabitato e in disuso senza la volontà di rimanervi per un tempo prolungato”.

Nel caso preso in esame si trattava di un extracomunitario che “al fine di reperire un alloggio momentaneo in un momento di particolare disagio economico, si era introdotto in un immobile in disuso dopo aver danneggiato la finestra del medesimo immobile”, ma oltre allo stato di necessità, l’evento era da “ritenersi pressoché occasionale e dunque in sé di particolare tenuità in quanto non emergeva un rilevante danno patrimoniale cagionato dalla sua condotta”.