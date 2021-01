Ragazza in fin di vita dopo aver mangiato sushi: "Gravi insufficienze di più organi"

Gravi condizioni cliniche per l'insufficienza di più organi. E' quanto riporta l bollettino della struttura di Anestesia e Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Riuniti di Ancona sulle condizioni della giovane di 21 anni ricoverata d'urgenza ad Ancona da Foligno.

La ragazza domenica sera avrebbe mangiato del sushi, poi il giorno successivo avrebbe accusato i primi malori e portata al Pronto soccorso di Foligno. Lì era stata stabilizzata e trasferita nel reparto di Rianimazione. I medici avevano subito rilevata la grave compromissione degli organi, in particolare un' insufficienza epatica. L'ipotesi principale è quella dell'intossicazione alimentare, forse da leptospirosi.

Il bollettino dei medici di Ancona riferisce che la paziente "è in condizioni cliniche gravi per l'insufficienza di più organi. E' stata sottoposta a valutazione multispecialistica, infettivologica, ematologica, nefrologica, della chirurgia dei trapianti, epatologica ed immunologica e sono in corso tutti gli accertamenti per la ricerca della causa scatenante del danno multiorgano. E' in trattamento di depurazione continua del sangue con particolari filtri per l'eliminazione di sostanze tossiche/infiammatorie".

Sull'intossicazione stanno svolgendo accertamenti i Carabinieri del Nas.