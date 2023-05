Lite in famiglia, intervengono i Carabinieri e trovano la droga: denunciato un 22enne

I Carabinieri della Stazione di Perugia-Fortebraccio sono intervenuti in un'abitazione per una lite familiare in corso e hanno trovato della droga, denunciando per illecita detenzione di sostanze stupefacenti un 22enne italiano già noto alle forze dell'ordine.

I militari sono interventi per una lite tra l’uomo e la fidanzata, un’italiana incensurata di 20anni e domiciliata a Perugia. Nel corso dell’intervento i militari hanno rinvenuto su un mobile dell’abitazione in cui erano intervenuti un barattolo contenente circa 20 grammi di marijuana e pertanto hanno proceduto a perquisire i locali.

Al temine delle operazioni di polizia giudiziaria, gli operanti hanno rinvenuto anche 100 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato denunciato per illecita detenzione di sostanze stupefacenti e segnalato alla Prefettura di Perugia.