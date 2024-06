L'INTERVENTO di Marco Saioni | "Ballottaggio, la differenza a questo punto la farà il dato sull'affluenza:

La posta è alta e i mezzi per conquistarla si adeguano di conseguenza. Al netto delle posizioni politiche e delle ricette per governare una città, espresse dalle duellanti nelle sedi opportune, a pochi giorni dal ballottaggio i rispettivi schieramenti si scambiano qualche colpo, magari anche sotto la cintura. Di un certo peso quello inferto da Massimo Monni. Dopo l’outing per la Ferdinandi, martella la giunta Romizi, accusando in subordine la Scoccia di tentato voto di scambio, una poltrona da vice sindaco in cambio del suo appoggio. Mica poco. Vera o farlocca che sia la notizia, all’interessata restava una sola scelta, smentire. Strategia peraltro largamente praticata dagli avvocati, la famosa, negare, negare, negare sempre.

E se l’accusatore avesse una registrazione? Pura ipotesi di scuola, beninteso. Anche in quel caso si potrebbe contrattaccare incolpando gli artifizi diabolici da intelligenza artificiale. Insomma non sapremo mai com’è andata. Più concreta sembra invece l’accusa rivolta al campo avverso, tesa a denunciare l’illegittimo uso di dati personali, finalizzati al conseguimento del proprio tornaconto politico. Via dunque alla carta bollata per sanzionare il sedicente comitato, reo di aver fatto telefonate a soggetti beneficiati dalla legge 104, invitandoli a votare per la Ferdinandi. In questo caso le testimonianze, agevolmente verificabili, potrebbero fare la differenza, esponendo i responsabili all’azione penale, posto che il giudice ravvisi un pregiudizio giuridicamente rilevante. Quindi se ne riparlerà, eventualmente, a proclamazione avvenuta, dunque mai. Per ora si tratta di contrattacco dialettico da spendere nell’immediato.

Restano settantadue ore per calare eventuali assi, in assenza dei quali le strategie messe finora in campo hanno già compattato gli schieramenti. Chi farà la differenza, il ballottaggio è da sempre un’altra elezione, sarà la volontà di partecipazione degli elettori, di coloro pertanto che sapranno opporsi all’indolenza o al richiamo dell’ombrellone.