'INTERVENTO Lo scienziato Gammaitoni: "tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul Covid-19 e non avete mai osato chiedere".

Domanda: che c’è di nuovo e sorprendente nell’andamento della pandemia in Umbria?

Risposta: Nulla. Stiamo attraversando una nuova ondata (oramai ho perso il conto di quale sia nell’ordine) simile a quelle che abbiamo già vissuto.

Domanda: ma come? I vaccini non dovevano far finire l’epidemia?

Risposta: L’epidemia finisce quando il virus non circola più. Attualmente il virus (nella sua ennesima variante Omicron…) sta ancora abbondantemente circolando e quindi sta ancora incontrando esseri umani da contagiare.

Domanda: ma il vaccino non ci protegge dal virus?

Risposta: no. Il vaccino ci protegge dalle conseguenze di essere entrati a contatto con il virus (e lo sta facendo egregiamente visto il basso numero di ospedalizzati). Dal contatto con il virus ci proteggono le mascherine ed il distanziamento.