Interventi chirurgici in convenzione, il Tar all'Ausl Umbria 2: "Velocizzare le pratiche o arriva il commissario"

Convenzione per gli interventi di cataratta nella strutture private, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria nomina un commissario per velocizzare le pratiche.

Medicenter Group s.r.l., tramite l'avvocato Carlo Viola, ha presentato ricorso contro l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, difesa dall'avvocato Vittorio Miniero, contro la Regione Umbria, Direzione Regionale Salute, e la Casa di Cura Liotti s.p.a., difesa dall'avvocato Enrico Menichetti, per chiedere la “declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Unitaria Sanitaria Locale Umbria 2 sull'istanza della società Medicenter Group s.r.l. del 10 luglio 2020, oggetto di diffida con atto del 21 gennaio 2021 volta ad ottenere, previo espressa posizione della Regione Umbria, un provvedimento che autorizzi il convenzionamento per interventi di cataratta nell'ambito dell'USL Umbria 2” e la “declaratoria dell'obbligo della Regione Umbria e dell'Unitaria Sanitaria Locale Umbria 2, in base alle rispettive competenze, di provvedere in ordine alla suddetta istanza del 10 luglio 2020 e ulteriore diffida del 21 gennaio 2021 e, conseguentemente, di procedere con la conclusione del procedimento concernente la richiesta di stipula di accordo convenzionale ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/19992 e D.G.R. 857/2017 e tutte le attività ad esso connesse formulate”. Come ultima istanza è stata chiesta “la nomina di un Commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione”.

Secondo la società ricorrente, titolare di poliambulatorio privato in Terni e dell’autorizzazione e accreditamento per varie prestazioni specialistiche, l’Azienda Unitaria Sanitaria Locale Umbria 2 non avrebbe risposto alla richiesta di autorizzione al convenzionamento per interventi chirurgici di cataratta nell’ambito dell’USL Umbria 2. Niente risposta anche di fronte ad una seconda richiesta, “sollecitando l’indizione di una procedura competitiva per la sottoscrizione di convenzioni tra gli operatori accreditati”.

E quando l’Usl Umbria 2 ha risposto, ha richiamato “la necessità di sottoposizione alla Regione Umbria di ogni eventuale modifica alle disposizioni contenute nelle Linee guida regionali vigenti ed ai conseguenti accordi contrattuali sottoscritti con le case di cura per il triennio 2019-2021”.

Per i giudici amministrativi il ricorso è fondato e va accolto “e, conseguentemente, deve essere ordinato all’AUSL Umbria 2 di attivarsi espressamente sulla istanza della società ricorrente, con le modalità di cui in motivazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento il Collegio procederà alla nomina - su istanza della ricorrente - di commissario ad acta, il quale provvederà in luogo e a spese dell’Amministrazione inadempiente”.