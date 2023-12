Alcol, guida senza cinture e velocità: multe e denunce da parte della Polizia stradale

La Polizia Stradale di Perugia ha intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali della Provincia, con particolare attenzione alla E45, con l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti a un corretto comportamento alla guida e ridurre le condotte pericolose ed imprudenti, anche in considerazione dei maggiori pericoli dovuti all’incremento del traffico in concomitanza dei festeggiamenti per il Capodanno.

Nell’ultima settimana sono stati monitorati 174 veicoli e 255 persone. Nell’ambito dei controlli, gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 133 infrazioni al Codice della Strada, tra cui 3 per guida in stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

Un conducente è stato sorpreso alla guida nel territorio di Deruta con tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre altri due automobilisti sono stati multati.

Nel corso dei servizi di controllo della velocità, effettuati con gli strumenti in dotazione, i poliziotti hanno sanzionato 15 conducenti per il superamento dei limiti previsti; contestate anche 11 violazioni alle norme attinenti al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza.

Da non tralasciare, infine, le attività di soccorso agli automobilisti in difficoltà o vittime di sinistri. Sono stati effettuati, infatti, 23 interventi per soccorso stradale e 19 per rilevamento degli incidenti.