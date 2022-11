"Voltagabbana", perugino sotto processo per gli insulti via social alla consigliera 5stelle

Un perugino di 67 anni è finito sotto processo, difeso dall’avvocato Maria Bruna Pesci, con l’accusa di diffamazione a mezzo social nei confronti di una esponente politica del Movimento 5 stelle.

Secondo la Procura di Perugia l’imputato avrebbe scritto “Faccia di m...” in un post intitolato “Un’altra voltagabbana abbandona il Movimento 5 stelle”, sotto una fotografia che ritraeva una consigliera regionale del Piemonte pubblicato nel profilo Facebook Movimento 5 stelle news.

Per l’accusa quella frase non esprime il disappunto per la scelta della consigliera e neanche la critica politica per un atto ritenuto non corretto, per non parlare della continenza verbale completamente assente.

I fatti sono avvenuti il 17 ottobre del 2017 e la competenza è del Tribunale di Perugia in quanto l’imputato è residente a Perugia, luogo dove sarebbe stato commesso il reato.

La consigliera si è costituita parte civile tramite l’avvocato Claudio Bonelli del foro di Cuneo.