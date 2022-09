Concordano il ritiro di un vecchio materasso con la Gesenu, coppia insultata sui social e per strada

Una coppia ha deciso di rottamare il vecchio materasso, ha chiamato la Gesenu per il ritiro degli ingombranti e lo ha depositato nel punto di ritito concordato.

Quel materasso a qualcuno è apparso abbandonanto, peggio ancora avendo visto che la coppia è straniera. Così qualcun altro ha pensato di scrivere sopra il materasso accuse razziste: "Questo materasso lo hanno buttato persone di colore, ma poi si lamentano che ci chiamano razzisti".

Prima che venisse portato via altri hanno scritto: "L'incivoltà non ha colore. Definire un essere umano per il colore della propria pelle è la prima forma di razzismo. Vergogna".

I proprietari del materasso hanno attaccato un foglio per spiegare i fatti: "Questo materasso è stato posto qui per il ritiro concordato con la Gesenu per questa mattina".