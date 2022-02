Fermata per un controllo stradale cerca di mordere i Carabinieri e li insulta: 39enne denunciata

Una donna, una 39enne straniera, è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni per le ipotesi dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

La donna, secondo la denuncia, fermata per un controllo stradale si è mostrata insofferente per il controllo e ha iniziato ad inveire contro i Carabinieri, accusandoli di razzismo, fino a dare in escandescenza, minaccere i militari e tentare di mordere un componente della pattuglia.

I militari sono riusciti a contenere la donna e condurrla in caserma, dove non ha smesso di minacciare ed inveire contro i militari. Al termine delle operazioni la donna è stata denunciata.