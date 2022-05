Insulti e minacce sul web per il Pride di Perugia, in nove davanti al giudice

Diffamazione, ingiurie e minacce, fino a sconfinare nel reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. È quanto contesta la Procura di Perugia a nove persone per i commenti su Facebook ai servizi giornalistici in occasione della manifestazione “Pride Parade 2019”.

Secondo la Procura le frasi e i commenti sui social istigherebbero “alla persecuzione per motivi di genere sessuale” e minaccerebbero “gravemente l’associazione Omphalos Aps”, a partire dal commento “Al rogo”, scritto da un utente.

Un altro imputato avrebbe scritto “Ve ce vorrebbe fascismo almeno lo provate”.

Ancora “Falli arduna tutti e poi giù de manganello” e a seguire commentava un altro imputato: “Spalle al muro”. Commenti che minacciavano gravemente gli organizzatori dell’evento “ed esaltavano pubblicamente metodi del fascismo” per la pubblica accusa.

Ad un altro imputato è contestata la lesione della “reputazione dell’associazione Omphalos, dei membri della stessa e dei partecipanti al Perugia Pride, fatto aggravato dalla diffusione dell’offesa via web”, per aver scritto il seguente commento: “Vi ci vorrebbero davvero 3 mesi di fascismo, vedrete che tutte ste caz... che dite e fate finirebbero, banda di vigliacchi ca...sotto”.

Ad altri cinque imputati è contestato un lungo elenco di frasi offensive scritte una dietro l’altra: “Figli di cani fro… di m… io ammiro tutti i diversi che lo fanno in silenzio senza chiedere niente a nessuno … quelli sono autentici voi falsi andate a troncartelo nel c…” e ancora “Fate schifo in… a casa vostra portatori di perversione siete merce da termovalorizzatore”, oppure “Sganciate le bombe dagli aerei, radere al suolo per il bene dei normali … che amarezza … checche”, commento al quale si rispondeva con “se comandavao io eravate tutti saponette” per concludere con “tutti a lanciare uova marce e palloncini di p… e m…”.

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Carlo Bizzarri, Valeriano Tascini, Stefano Gallo, Adele Lerose, Francesco Vantaggiato, Bruno Capaldini, Barbara Masolo e Valter Billi.

L’associazione Omphalos si è costituita parte civile tramite l’avvocato Elena Bistocchi. Tra i difensori di parte civile anche l’avvocato Saschia Soli.

Il 7 giugno è fissata la discussione davanti al giudice per l’udienza preliminare.