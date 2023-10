"Buona Pasquetta e vaff...", tifoso assolto dall'accusa di aver insultato i poliziotti

Offende gli agenti che lo controllano prima di accedere allo stadio e viene condannato, ma in appello la sentenza viene ribaltata e il tifoso è assolto.

Secondo i giudici della Corte d'appello di perugia "può essere applicata la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto all’imputato del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale che, dopo aver subito un controllo da parte di due dirigenti della Polizia

di Stato prima di accedere allo stadio per assistere a una partita di calcio, si rivolga a loro con l’espressione 'Buona Pasquetta e vaff...'".

La decisione della Corte d’appello è opposta a quella del giudice di primo grado che aveva condannato l'imputato. In questo caso i magistrati di piazza Matteotti hanno ravvisato "l’applicabilità dell’articolo 131 bis codice penale (tenuità del fatto, ndr) in quanto, diversamente dal Tribunale, riteneva che dall’espressione, che era stata udita da pochi altri tifosi, non potevano scaturire degli scontri più estesi con gli operatori di polizia e che dunque, il fatto poteva considerarsi particolarmente tenue".