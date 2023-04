Fontivegge, insulta e minaccia gli agenti della municipale: non doveva neanche trovarsi in Italia

Gli agenti del Nucleo decoro urbano di Fontivegge della Polizia locale di Perugia hanno intimato l’alt a un veicolo a Fontivegge, con il conducente che stava compiendo una serie di manovre pericolose per la propria e altrui l’incolumità.

L’uomo, un albanese di 43 anni, gravato da numerosi precedenti penali per spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio, è risultato in possesso di una patente di guida non più rinnovata dal 2014 e con un un provvedimento di espulsione dal territorio italiano non eseguito.

Nel corso del controllo lo straniero, per impedire agli operatori di compiere gli atti del loro ufficio, ha iniziato a tenere un atteggiamento aggressivo, oltraggioso e intimidatorie ed è stato denunciato per i reati di violenza, minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Contestate anche diverse violazioni al codice della strada.

Gli agenti hanno chiamato la Polizia per dare esecuzione al provvedimento di espulsione. L'uomo è stato accompagnato presso un centro di permanenza per i rimpatri.