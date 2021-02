Insospettabili rubano a turno la legna tagliata dall'ex Comunità Montana: super multa e rischio carcere

Furti di legna all'Agenzia Forestale Regionale nello spoletino. Da settimane i raid proseguivano regolarmente nei giorni e negli orari in cui gli operai non lavoravano nel cantiere. Il deposito di legna era derivante da un taglio di diradamento di una fustaia di leccio sita in Loc. La Croce di Monteluco nel Comune di Spoleto. Grazie al monitoraggio dell’area i Carabinieri Forestali di Spoleto hanno accertato 4 distinti furti di legname: complessivamente oltre 200 quintali di legna. Individuati diversi individui che, a titolo personale, hanno asportato il legname: per loro è scattata la denuncia il reato di furto aggravato che prevede una pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 927 a 1.500 euro. A carico dei responsabili è stato disposto anche il provvedimento di restituzione del materiale.