Forzano il posto di blocco e scappano, inseguimento a tutta velocità: arrestati dopo lo schianto

Inseguimento a tutta velocità per le vie di Perugia, catturati e arrestati dopo lo schianto. E' successo in via Settevalli, con un'auto che ha forzato il posto di blocco della polizia. Così è iniziata la corsa. La fuga a tutto gas si è conclusa nella zona di San Martino in Campo con l'auto che si è schiantata fuori strada. I due occupanti hanno tentato di fuggire a piedi nei campi, ma i poliziotti li hanno raggiunti. I due hanno tentato ancora di scappare, aggredendo gli agenti con calci e pugni, ma sono stati bloccati e catturati.

Si tratta di due cittadini di origini tunisine – di 46 e 33 anni - con diversi precedenti. Il più giovane aveva con sé dell'hashish e un bilancino di precisione. Il 46enne, invece, era armato di un coltello. L'auto aveva la targa modificata e neanche l'ombra di un'assicurazione.

Il 33enne è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ed è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente.

Il 46enne è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale ed è stato denunciato per il reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebrezza alcolica. È stato anche multato per la mancanza dell’assicurazione e denunciato per le modifiche alle targhe.

Sottoposti a rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto.