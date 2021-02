Carabinieri, inseguimento nella notte: fermata auto sospetta, in manette ladro

Nel corso dei controlli in strada, ieri notte, i Carabinieri di Todi hanno intercettato un'auto sospetta che hanno cercato di fermare intimando l'alt. Ma l'automobilista ha deciso di darsi alla fuga in direzione della E45. La fuga è durata poco: nel veicolo i militari hanno recuperato un ingente quantitativo di preziosi e di monete in oro e argento di diverse nazionalità. Dopo dei controlli incrociati si è scoperto che la refurtiva proveniva da alcune abitazioni di Spoleto che in mattinata erano state svaligiate. Il ladro è stato immediatamente portato in carcere di Spoleto e questa mattina il GIP del Tribunale di Spoleto ha convalidato il fermo, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nell’occasione, l’uomo è stato anche sanzionato per aver violato le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 visto che non aveva rispettato il coprifuoco.