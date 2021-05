Folle inseguimento per le vie di Castel del Piano, accerchiati e presi dalla Polizia

Denunciate tre persone per guida pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale e sanzioni per violazioni al codice della strada

Fuggono dalla Polizia e attraversano il centro abitato di Castel del Piano a folle velocità, per poi nascondersi in un casolare abbandonato, ma la Polizia circonda lo stabile e scatta una lunga serie di denunce.

L'intervento del personale del Reparto Volanti della Questura di Perugia, diretto dal commissario Monica Corneli, è stato effettuato ieri pomeriggioa a zona Castel del Piano, dove è stato intimato l'alt ad un'autovettura in transito.

Il conducente del mezzo, però, ha accelerato cercando di far perdere le proprie tracce guidando a folle velocità nel centro abitato. I poliziotti si sono messi a seguire l'auto con la prudenza per evitare epiloghi drammatici per gli altri utenti della strada e per i pedoni. Dopo un intenso inseguimento i tre occupanti l'autovettura si sono fermati, abbandonando il mezzo e nascondendosi dietro un edifici.

Gli agenti delle Volanti, con il sostegno dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno accerchiato i tre e li hanno bloccati.

Al controllo sono risultati un cittadino extracomunitario di origini peruviane classe 1998 e due italiani classe 2000 e 2001. Uno dei due italiani presentava precedenti di polizia per il reato di furto mentre a carico del cittadino peruviano risultava un pregresso di polizia per possesso di sostanze stupefacenti.

I tre uomini sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, in quanto dopo essersi sottratti a controllo fuggendo pericolosamente a bordo dell’auto, nonostante il protrarsi dell’inseguimento in condizioni di estremo pericolo cercavano in tutti i modi di nascondersi agli agenti.

A carico del conducente è scattata anche la multa per il mancato possesso della documentazione dovuta, l’obbligo di fermarsi nei confronti del pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni e la velocità non commisurata all’interno dell'abitato.