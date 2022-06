Insegue la ex e il figlio anche in vacanza per insultarli e minacciarli: 50enne sotto processo

Insegue la ex ovunque vada, anche in vacanza e tenta di portare via il figlio. Un ex marito e padre di 50 anni, difeso dall’avvocato Francesco Cinque, è finito davanti al giudice, accusato di stalking nei confronti della ex, difesa dell’avvocato David Giuseppe Apolloni.

L’uomo è accusato di minacce e molestie nei confronti della donna, una 45enne della provincia di Perugia, fino a provocare “un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché un fondato timore per l’incolumità propria e del figlio”, costringendola “ad alterare le proprie abitudini di vita”. Essendo la vittima il coniuge separato e il figlio ancora minorenne, la Procura di Perugia contesta all’uomo anche le aggravanti.

Tra le accuse di cui deve rispondere l’uomo il fatto che “suonava ripetutamente il campanello dell’abitazione” della donna e “la ingiuriava” o, altre volte, “la minacciava”. Stesso comportamento contestato nei confronti del figlio minore, solo che in questo caso “lo percuoteva e offendeva spesso”, insultandolo e schiaffeggiandolo”.

Fatti che sarebbero avvenuti ad Assisi, Santa Cesarea Terme (quindi li avrebbe raggiunti in vacanza per insultare e minacciare) tra il 2019 e il 2020.

L’accusa di violenza privata è scattata a seguito di un episodio durante il quale l’uomo avrebbe bloccato il transito alla ex alla guida della sua auto, “impedendole di partire subito”, per poi inseguirla e bloccarla nuovamente “in mezzo alla strada per qualche attimo”.

Altro episodio violento contestato è quello avvenuto allo stadio di Valtopina, quando l’uomo avrebbe posizionato la propria auto davanti al cancello della struttura sportiva e tentato di far salire in auto, con la forza, il figlio.

Circostanza simile sarebbe avvenuta davanti al negozio della ex, con l’uomo fermo davanti con la propria vettura, impedendo il passaggio dei clienti, e tentando di far salire nell’auto il ragazzino.

Dopo l’ammissione delle prove, il giudice ha rinviato a marzo del 2023 per sentire le persone offese.