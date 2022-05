Insegue con l'auto e blocca uno scooterista per una precedenza: "Non sai chi sono io" e finisce sotto processo

Taglia la strada a un scooterista e lo minaccia: “Non sai chi sono io”. L’altro è un avvocato e lo denuncia.

L’imputato, un 35enne difeso dall’avvocato Valeria Passeri, è finito sotto processo con l’accusa di violenza privata e minacce “perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo per motivi futili”, cioè una lite per una questione di circolazione stradale, avrebbe “alla guida della atuovettura …” scartato “improvvisamente a destra mentre” lo scooterista “lo stava affiancando”, costringendolo a fermarsi a bordo strada, davanti a un esercizio commerciale, per contestargli “verbalmente una precedente condotta di guida scorretta ai suoi danni”.

Secondo la denuncia, l’uomo sarebbe sceso dall’auto e “con fare aggressivo” avrebbe minacciato il conducente del mezzo a due ruote “di un male ingiusto”, dicendogli: “Adesso ti insegno io a guidare, ti faccio togliere la patente; ti faccio vedere cosa ti capita; compa’, tu non sai con chi ti sei messo”.

Lo scooterista, un avvocato perugino, ha preso nota di tutto e poi ha presentato una lunga e dettagliata querela per quanto avvenuto quel 31 ottobre del 2019. Adesso l’automobilista è sotto processo.