Scempio ambientale a Perugia: condominio e autolavaggio scaricano rifiuti nel torrente

Un torrente usato come fogna, scatta il blitz della Guardia di Finanza di Perugia. I militari, insieme ai tecnici di Arpa, hanno scoperto un autolavaggio e un condominio che riversavano gli scarichi delle acque reflue nel torrente Rigo, affluente del fiume Nestore.

E non è finita qui. Il gestore dell'autolavaggio, un egiziano di 35 anni, rischia fino a 3 anni di carcere e 50mila euro di ammenda. La Guardia di Finanza ha anche scoperto diverse violazioni in materia di evasione fiscale e diritti dei lavoratori.

Le Fiamme Gialle hanno scoperto un lavoratore in nero, ricostruito la mancata emissione di ricevute fiscali e verificato l'omesso versamento dei contributi previdenziali per i dipendenti. Per questo arriveranno multe fino a 23mila euro.

Maxi multe anche per gli abitanti del condominio che ospitava l'autolavaggio.