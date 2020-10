Inquinamento a Pietrafitta, i comitati chiedono di poter controllare i lavori di bonifica dei terreni

Due dirigenti apicali di Enel chiedono la messa alla prova condizionata alla bonifica dei terreni attorno alla centrale di Pietrafitta e al risarcimento del danno.

Lo strumento della messa alla prova consente di evitare il processo, ma è pensato soprattutto per tornare in possesso della patente dopo una sanzione per ubriachezza alla guida. È previsto per tutti quei reati con pena fino a 4 anni, ma in questo caso chi controllerà che la messa alla prova sia stata svolta correttamente? Gli assistenti sociali dell’Uffici di esecuzione penale esterna (detto Uepe)?

Ed è per questo che nel corso dell’udienza di oggi i legali dei comitati di cittadini di Pietrafitta, gli avvocati Valter Biscotti, Marcello Volpi e Valeria Passeri, hanno chiesto che i cittadini possano partecipare ai tavoli tecnici predisposti per la valutazione dell’attività riparatoria di Enel. Cioè vogliono essere sul campo per controllare cosa fa e come lo fa Enel per bonificare i terreni interessati dagli interramenti decennali nel corso del tempo. D’altronde i comitati sono composti da 236 persone che compaiono nei documenti dell’inchiesta come persone offese, malati e parenti di persone morte per patologie tumorali tra il 1992 e il 2017. Per questo si sono costituite parte civile nel procedimento che vede l’Enel avanzare la richiesta di messa alla prova per i due dirigenti.

La vicenda è quella che riguarda trecentomila tonnellate di cenere, frutto delle lavorazioni della centrale di Pietrafitta, interrate nel corso di decenni che avrebbero prodotto fenomeni di inquinamento e malattie nelle persone che vivono in quel tratto della Valnestore, almeno secondo il comitato di residenti. Per la Procura di Perugia, invece, non sarebbe avvenuto nulla, tanto che è stata chiesta e ottenuta l’archiviazione per l’indagine sul presunto inquinamento nella Valnestore e le accuse di omicidio colposo e lesioni gravissime.

Il giudice ha rinviato al 18 febbraio del 2021 per la nuova udienza e per valutare la richiesta dei comitati, oltre che sulla congruità dei lavori e delle attività di bonifica con la messa alla prova.