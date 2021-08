Espulso dall'Italia, era ospite di un amico agli arresti domiciliari a Corciano: denunciato

L'uomo è stato scovato dai Carabinieri durante un controllo per il rispetto della misura cautelare

I Carabinieri della Compagnia di Perugia sono intervenuti a Corciano per un controllo di un soggetto sottoposto a misure cautelari e vi hanno trovato una persona che era già stata espulsa dell'Italia.

I militari del Radiomobile hanno denunciato il 26enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, per violazione della legge sull’immigrazione. Nella circostanza, l’uomo è stato trovato dai militari operanti in un’abitazione nel Comune di Corciano, dove i Carabinieri si erano recati per effettuare un normale controllo ad un soggetto sottoposto a misure cautelari.

l 26enne è risultato inottemperante all’ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Perugia in data 29 marzo 2021 e, pertanto, denunciato.