Perugia, ricercato catturato in un albergo del centro storico

Gli agenti della Squadra Mobile di Perugia lo hanno trovato in un albergo del centro storico e ammanettato. L'uomo - un cittadino inglese - era lì in vacanza con la moglie, studentessa britannica. E' stato arrestato perché è accusato dall’autorità giudiziaria del Regno Unito di cinque reati di natura sessuale con minori e due reati di sottrazione di minorenne ed è ricercato con segnalazione della “Bristol Crown Court” per l’esecuzione della pena residua - 15 mesi - dei 5 anni di reclusione più quattro di pena alternativa - inflittagli dalla “Lewes Crown Court” dell’East Soussex.

La Corte d'Appello, su richiesta della Procura Generale, ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione del cittadino inglese con l’obbligo di dimora nel comune di Perugia e di presentazione giornaliera all’autorità di pubblica sicurezza. L'uomo, residente in Francia da sette anni, è in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini britannici a seguito della brexit e lavora in una fabbrica che produce parti di ricambio per auto.