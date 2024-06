Arrrestato e condannato per droga per una telefonata, ma non era lui a parlare: chiesto il risarcimento per ingiusta detenzione

Arrestato e condannato per traffico di droga sulla base di un’intercettazione controversa, quando viene assolto chiede l’indennizzo per ingiusta detenzione e arriva in Cassazione perché non gli viene concessa.

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d’appello di Perugia impugnata ha respinto la domanda con la quale aveva chiesto la riparazione per l'errore giudiziario subito, essendo stato incarcerato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Reato dal quale era stato assolto in sede di revisione dalla Corte di appello di Perugia con sentenza irrevocabile.

Nell’ordinanza con la quale si era negato il risarcimento si sosteneva la sussistenza di un “comportamento gravemente colposo ostativo al risarcimento per ingiusta detenzione” sulla base del “tenore di una telefonata intercettata nella quale si parlava di operazioni di trasporto di droga attraverso il commercio di fiori”. La sentenza di assoluzione, però, ha sconfessato “che l'interlocutore della conversazione fosse il ..., estraneità peraltro sempre da questi proclamata”.

Su questa base la Cassazione ha annullato l’ordinanza e rinviato alla Corte d’appello di Perugia per un nuovo giudizio.