Magione, lancia del diserbante sul balcone della vicina: salvata dalla prescrizione, ma deve pagare i danni

Una signora di 69 anni è finita davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia, in funzione di appello, per la definizione di un procedimenti proveniente dal giudice di pace, con una condanna ingiurie e danneggiamento.

La donna era stata condannata dal giudice di pace a 400 euro di ammenda e al pagamento delle spese processuali “per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteriorato il pavimento della terrazza” dell’abitazione della vicina di casa (residente al piano inferiore della stessa palazzina), “gettandovi della sostanza anticrittogamica, rendendolo in tutto o in parte inservibile in quanto trattasi di materiale corrosivo”.

Dopo la denuncia della donna, la Polizia locale di Magione effettuava una perquisizione e sequestrava due flaconi della sostanza corrosiva.

L’imputata, difesa dagli avvocati Carlo Tamburi e Antonia Maria Merlino, era stata condannata anche per “avere offeso l’onore e il decoro e minacciato di ingiusto danno” la vicina, proferendo a suo indirizzo le espressioni “put…, adesso devi stare attenta, perché dove vai e come ti muovi ti rovino … hai fatto la macchina nuova, ma tu non la devi godere, sudicia è meglio che vai a pulire in casa alle tue figlie”.

La vicina di casa si è costituita parte civile tramite l’avvocato Emanuela Rondoni.

I fatti sono avvenuti a Magione il 9 aprile del 2013. Il giudice di appello ha dovuto prendere atto dell’intervenuta prescrizione, ma ha confermato le statuizioni civili che prevedono un risarcimento di 500 euro e il pagamento delle spese processuali a carico dell’imputata.