Cade dalla betoniera, operaio di 25 anni ricoverato in ospedale

L'infortunio sul lavoro è avvenuto in un'azienda a Ponte San Giovanni dove lavorava come esterno

Un giovane operaio di 25 anni è stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia a seguito di un incidente sul lavoro.

L’infortunio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 settembre, a Ponte San Giovanni.

Il giovane stava lavorando in un cantiere ed era salito sulla betoniera per effettuare le manovre di scarico del cemento, quando per cause in corso di accertamento è caduto da un'altezza di tre metri.

Il ragazzo, classe 1996 e originario di Napoli, è stato soccorso dal padre che lavorava con lui e da altri operai. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha stabilizzato il ferito, per poi trasportarlo in ospedale in codice rosso. Il paziente si trova attualmente nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Perugia, in prognosi riservata.

Gli accertamenti sono stati svolti dalla Polizia di Stato.

(Notizia in aggiornamento)