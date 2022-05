Infiltrazioni mafiose a Perugia, il Tribunale di Crotone emette condanne per 80 anni di carcere. Droga, frodi e violenze: tutti i condannati

Una pioggia di condanne per le infiltrazioni mafiose in Umbria. Solno 30 gli anni di reclusione per il boss Alfonso Mannolo, diciannove anni per il figlio Remo e 17 anni e 2 mesi a Giuseppe Benincasa considerato il terminale del clan in Umbria, comminate dal Tribunale di Crotone che ha disposto diciannove condanne e nove assoluzioni al termine del processo di primo grado a carico di 28 imputati, scaturito dalle inchieste “Malapianta” e “Infectio”.

Le due operazioni erano state portate a termine dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia, tra maggio e dicembre 2019, tra Cutro, in Calabria, e l’Umbria due colpi disarticolando anche le ramificazioni del clan cutrese nella provincia di Perugia.

Il Tribunale ha disposto anche il risarcimento alle parti civili tra cui ci sono i comuni di Cutro e Perugia, la Regione Calabria, la Regione Umbria e il Comune di Perugia, la Unicredit , gli imprenditori titolari del villaggi turistici vittima di estorsione.

Le condanne

Alberto Benincasa 4 anni e 6 mesi

Antonella Bevilacqua 11 anni e 50mila euro di multa

Mario Cicerone 7 anni, 6 mesi e 7mila euro di multa

Valentina Danieli 2 anni, 6 mesi e 2500 euro di multa

Antonio De Franco 13 anni

Ciro Di Macco 3 anni e 6 mesi

Francesco Falcone 16 anni

Roberto Fusari 3 anni e 9 mesi

Piero Giacchetta 3 anni

Luigi Giappichini 5 anni e 20mila euro di multa

Luca Mancuso Trabucco 4 anni

Paolo Menicucci 5 anni

Annunziato Profiti 4 anni e 4mila euro di multa

Pasquale Nicola Profiti 8 anni

Pietro Russo 3 anni e 7mila euro di multa

Renzo Tiburzi 3 anni.

In Umbra erano stati effettuati 27 arresti e il sequestro di beni per circa 10 milioni di euro. Nelle intercettazioni erano emersi anche i presunti collegamenti con la politica, con gli imputati che si vantavano di essere in contatto con alcui candidati e consiglieri comunali perugini.

Le accuse erano quelle di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e occultamento di armi clandestine, minacce, violenza privata, associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di una serie di reati di natura contabile o economico-finanziaria strumentali alla realizzazione sistematica di frodi in danno del sistema bancario.