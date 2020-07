Centauro 44enne morto a Marsciano: il cordoglio dell'amministrazione comunale

Due tragedie in pochi giorni hanno funestato la comunità di Marsciano. Ancora sotto shock per la morte di Silvano Bianchi, 63 anni di Villanova deceduto quattro giorni fa in un incidente alle porte di Perugia, da questa mattina è di nuovo in lutto per Paolo Pierassa, imprenditore 44enne che ha perso la vita a Migliano in un altro incidente.

Cordoglio è stato espresso dall'amministrazione comunale (in foto il sindaco Francesca Mele): "Entrambi questi nostri concittadini erano in sella alle loro moto e in entrambi gli incidenti è stato l’impatto con un’auto a non lasciargli scampo - silegge sui profili social del Comune -. Il 2020 segna così un’altra estate purtroppo tragica per gli incidenti mortali che coinvolgono motociclisti marscianesi. E il pensiero torna all’agosto del 2019 con la morte di Matteo Nulli. L’amministrazione comunale esprime il proprio profondo cordoglio e la propria vicinanza, a nome di tutta la comunità di Marsciano, alle famiglie di Silvano e di Paolo".