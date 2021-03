Indagine Corte dei Conti, a Trevi danno erariale da 125mila euro: dirigente e funzionario nel mirino

La Procura Regionale della Corte dei conti per l’Umbria, è stato accertato un danno erariale, addebitabile a titolo gravemente colposo a un dirigente e un funzionario del Comune di Trevi per avere, con la loro condotta, arrecato un danno pubblica in oltre 125mila euro. L’indagine, condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Perugia, riguarda l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Trevi (Palazzetto dello sport ed impianto natatorio) ad una associazione sportiva dilettantistica.

La gestione degli impianti sportivi di Trevi non ha rispettato l’equilibrio economico-finanziario previsto dall'amministrazione comunale con gli atti di Giunta. "Il Comune di Trevi, aderendo alle richieste dell’associazione - hanno scritto i militari della Guardia Finanza - ha modificato nel tempo l’oggetto dell’affidamento accollandosi delle spese originariamente a carico del gestore, riconoscendogli, altresì, agevolazioni economiche non previste in sede di gara".

Un affidamento di un bene pubblico che avrebbe dovuto valorizzare il patrimonio comunale e l’ottimizzazione dei costi ha dato luogo a un consistente danno erariale per le casse comunali.