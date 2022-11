Tre giovani indagati per rapina: casa perquisita, saltano fuori droga e soldi

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia hanno eseguito una perquisizione, su mandato della Procura di Livorno, nei confronti di tre giovani umbri.

La perquisizione personale e domiciliare scaturisce dall’attività di indagine dei Carabinieri di Cecina per rapina e lesioni aggravate, avvenuta l’estate scorsa, nel parcheggio di una discoteca della località di mare.

Nell’abitazione di uno tre i Carabinieri hanno rinvenuto, nella camera da letto, in un mobile posto sulla scrivania 140 grammi di hashish, 8 grammi di MDMA, un bilancino di precisione, un coltellino usato per porzionare lo stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 690 euro, in banconote di piccolo e medio taglio.

Inoltre, nascosti all’interno di un giubbotto posto nell’armadio, sono stati rinvenuti 2.060 euro, anche questi in banconote di piccolo taglio, il tutto, in ipotesi, provento dell’attività di spaccio.

Il ragazzo è stato arrestato e tutto il materiale e i soldi sottoposti a sequestro.

Gli altri due ragazzi sono stati segnalati al Prefetto di Perugia quali assuntori, in quanto nell’abitazione di uno sono stati trovati 3,5 grammi di cocaina e in quella dell’altro una modica quantità di hashish.