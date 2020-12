Incubo furti a Perugia, Squarta: "Assalti nelle ville. Il Governo pensa solo ai controlli anti Covid?"

I furti in appartamento, quasi sempre nel tardo pomeriggio, sono tornare ad essere un vero e proprio incubo per cittadini anche ai tempi del Covid. Da Foligno a Spoleto fino ad arrivare nel perugino, soprattutto nelle vaste periferie del capoluogo. Da tre settimane delle bande di ladri professionisti stanno derubando o tentano di farlo le famiglie nelle zone del Colle della Trinità, di Monte Malbe, Monte Tezio e Colle Umberto. Bande che entrano in azione anche se i proprietari stanno nell'abitazione per mettere a segno colpi. La rabbia sta velocemente salendo tra gli abitanti che chiedono maggiore sicurezza e uomini come è stato fatto per vigilare sulle ordinanze e Dpcm del Governo in chiave anti-contagio. Il presidente del consiglio regionale, marco Squarta, si è fatto portavoce di numerose famiglie che si sono rivolte anche a lui per chiedere una nuova strategia anti-furti in Umbria.

"Apprezzo il lavoro della polizia e dei carabinieri impegnati a individuare la banda degli assalti e mi chiedo se il governo, insieme a quei 70 mila agenti che ha dichiarato di voler impiegare nel periodo natalizio per far rispettare le regole anti Covid, intenda destinarne una parte anche alla prevenzione di questi furti, prima che qualcuno di essi si trasformi in dramma": queste le parole del presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta.

"Gli abitanti delle zone isolate di Perugia sono spaventati perché dal 30 novembre continuano a ripetersi furti da parte di ladri vestiti di nero che indossano passamontagna e talvolta perfino occhiali a raggi infrarossi - dichiara l’esponente di Fratelli d’Italia -. Scavalcano muretti, tagliano le recinzioni, entrano nei giardini. Non più soltanto dal tardo pomeriggio all’ora del coprifuoco ma, da oggi, ed è una novità, anche di mattina presto. Credo che in questa fase sia molto importante monitorare le zone boschive che uniscono le zone bersagliate perché sono quelle le aree in cui sembrano muoversi indisturbati questi banditi per raggiungere le abitazioni".

"Ogni azione preventiva da parte delle forze dell’ordine può essere utile a scongiurare azioni drammatiche per le vittime dei furti - prosegue Squarta -. Apprezzo molto la collaborazione che si è venuta a creare tra le forze di polizia e i vari comitati locali che attraverso le chat si scambiano centinaia di messaggi e inquietanti segnalazioni in tempo reale. Dal mio punto di vista la sicurezza viene prima di tutto - conclude - prima ancora dei controlli lungo le strade per gli spostamenti durante le feste per il rispetto delle regole anti Covid".