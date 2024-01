Spaccate ai vetri delle auto, furti e risse, il prefetto convoca il vertici delle forze dell'ordine per la sicurezza a Corciano

Un incontro urgente per affrontare la situazione che si è venuta a creare a Corciano, culminata nella rissa nel piazzale di un centro commerciale e con un ragazzo di 14 anni ferito da un fendente con un coltello.

Il prefetto di Perugia Armando Gradone ha deciso di convocare i vertici di Polizia e Carabinieri a Corciano per fare il punto su come intensificare le misure di prevenzione della microcriminalità nell'area tra Ellera e San Mariano.

Il 10 gennaio il sindaco Lorenzo Pierotti aveva incontrato il prefetto Gradone sottolineando come “da circa un mese c’è stato un picco di episodi di spaccate alle auto e atti vandalici in generale, soprattutto nella zona Nord del territorio, San Mariano ed Ellera – spiega Pierotti - Le situazioni tutte non vanno mai sottovalutate, per questo ho chiesto al Prefetto di attenzionare la nostra realtà”. Il prefetto aveva garantito “massima disponibilità, impegno e collaborazione per sostenere il territorio e prevenire situazioni del genere” con il sindaco che aveva assicurato un maggiore impegno della polizia locale che ha già messo in campo “un assiduo pattugliamento delle zone colpite da questi atti, c’è l’impegno ad implementare il nostro sistema di videosorveglianza che già oggi può contare su 90 telecamere collegato direttamente alla stazione della polizia locale”.

Anche Fratelli d’Italia di Corciano dice la sua e ricorda il verificarsi di “furti nelle abitazioni, truffe agli anziani, spaccate alle vetture parcheggiate nelle aree commerciali, rapine in banca, accoltellamenti e aggressioni varie” e che l’attuale giunta, come quella precedente, non ha mai voluto prendere in considerazione le proposte della minoranza sul tema.