Incontra la ex al bar, la picchia, la rapina e le irrompe in casa: arrestato

Incontra la ex al bar, la insulta, la picchia, la rapina della borsa e le irrompe in casa: arrestato. E' successo a Ferro di Cavallo. La polizia di Perugia lo ha trovato all’interno dell’abitazione della donna. Gli agenti lo hanno bloccato e perquisito, trovandogli in tasca le chiavi di casa appartenenti all’ex compagna e, poggiata sul comodino, la borsa in pelle sottratta poco prima alla donna.

I poliziotti lo hanno arrestato per il reato di rapina e violazione di domicilio e deferito in stato di libertà per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il 18 luglio, ricostruisce la Questura di Perugia, ha pestato a sangue la 53enne, mandandola in ospedale e aveva sfondato la porta di casa a calci. Il 29enne, cittadino polacco con diversi precedenti di polizia per porto di oggetti atti ad offendere, invasione di terreni o edifici, ricettazione e dannaggiamento, era sottoposto misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, con il divieto allo stesso di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex, una donna polacca di 53 anni e denunciato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento.

Ma questo non lo ha fermato. All'udienza di convalida dell'arresto al 29enne è stata applicate la misura cautelare del divieto di dimora in Umbria in aggiunta al divieto di avvicinamento alla donna.