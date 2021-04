Sale sul tetto per recuperare un pallone ma cade giù: 33enne in prognosi riservata

L'incidente a Pierantonio nell'area di un'ex fabbrica in disuso: l'uomo ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Perugia

È ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di Terapia Intensiva 2 dell'ospedale di Perugia per un grave politrauma da caduta un 33enne precipitato da un tetto a Pierantonio, frazione di Umbertide. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto insieme al personale del 118, sarebbe salito sulla copertura di un ex fabbrica in disuso per recuperare il pallone con cui stava giocando con alcuni amici. Il fatto risale al tardo pomeriggio di sabato (24 aprile) e a tradire il giovane sarebbe stato il cedimento di un lucernaio in vetro, crollato sotto i suoi piedi: di circa 8 metri il volo, poi la richiesta di soccorso degli amici che stavano giocando con lui (le cui versioni sono state ascoltate dai militari) e la corsa verso il nosocomio perugino.