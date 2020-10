Investito mentre cammina sul bordo della strada: morto un uomo ad Assisi

Un impatto fatale quello che è costato la vita a un uomo questa mattina ad Assisi, nella zona industriale tra Santa Maria degli Angeli e Tordandrea, dove è stato investito da un furgone. Vano l'intervento del 118, il cui personale non ha potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Assisi, giunti sul posto.

