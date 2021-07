Incidente sulla E45: scontro tra due auto nel tratto a una sola corsia

Incidente stradale sulla E45, dove intorno alle ore 17.50 la squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello è intervenuta per uno scontro avvenuto al km 132,7 in direzione nord, in un tratto di carreggiata ristretto a una corsia a causa dei lavori di posizionamento delle barriere 'New Jersey'. Sul posto anche il 118 per verificare le condizioni delle persone coinvolte.

(notizia in aggiornamento)