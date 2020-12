Incidente tra due auto sulla statale 75 'Centrale Umbra': code e rallentamenti

Incidente stradale sulla strada statale 75 'Centrale Umbra'. Due automobili coinvolte nel sinistro, avvenuto dopo Rivotorto in direzione Foligno, nel quale non avrebbero per fortuna riportato gravi ferite le persone coinvolte. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, mentre in attesa dei rilievi e della rimozione dei veicoli si sono formate code e rallentamenti.