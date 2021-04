L'incidente a Cannara, in località Fornaci: sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco

Incidente stradale a Cannara, in località Fornaci, dove una donna è uscita fuori strada ed è finita in un campo dove l'auto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, con la donna poi ricoverata in ospedale.

